Bayer Leverkusen-Werder Bremen maçı hakkında: Saati, kanalı ve 11'leri!

Bayer Leverkusen-Werder Bremen maçı hakkında: Saati, kanalı ve 11'leri!

Bundesliga’nın 18. haftasında Bayer Leverkusen, kendi sahasında Werder Bremen’i ağırlıyor. Sezonun ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamayan ve son haftalarda puan kayıpları yaşayan Leverkusen, taraftarı önünde kazanarak ilk 4 yarışındaki iddiasını sürdürmek niyetinde. Öte yandan, ligde 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve sakatlıklarla boğuşan Werder Bremen ise, zorlu deplasmandan puan çıkararak alt sıralarla arasındaki bağı korumayı hedefliyor. Bayer Leverkusen-Werder Bremen maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 16:20
Bayer Leverkusen-Werder Bremen maçı hakkında: Saati, kanalı ve 11'leri!

BayArena'daki Bayer Leverkusen-Werder Bremen mücadelesi, her iki takımın da 'rotayı yeniden çizme' maçı olarak görülüyor. Ev sahibi Leverkusen'de, geçtiğimiz yılki şampiyonluk havasından uzak kalınsa da kadro kalitesi hala ligin en üst seviyelerinde. Takımın en büyük gol umudu olan Patrik Schick, bu sezonki 6 gollü performansını Bremen karşısında artırmayı hedefliyor. Leverkusen'de kaleci Mark Flekken ve savunmanın kilit ismi Edmond Tapsoba'nın sakatlıkları teknik heyeti düşündürse de, hücum hattındaki Malik Tillman ve Jonas Hofmann gibi isimlerin formu ev sahibini favori kılıyor. Konuk ekip Werder Bremen cephesinde ise durum bir hayli zor; as golcü Victor Boniface ve Niklas Stark gibi as oyuncuların sakatlıkları kadro derinliğini ciddi şekilde etkiliyor. Bremen, son maçında Frankfurt karşısında aldığı 3-3'lük beraberliğin moralini sahaya yansıtarak sürpriz peşinde koşacak. İşte Bayer Leverkusen-Werder Bremen maçının detayları...

Bayer Leverkusen-Werder Bremen MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 18. haftasındaki Bayer Leverkusen-Werder Bremen maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Bayer Leverkusen-Werder Bremen MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'daki Bayer Leverkusen-Werder Bremen mücadelesi, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Bayer Leverkusen-Werder Bremen MAÇI HANGİ KANALDA?

Tobias Reichel'in düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen-Werder Bremen MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Blaswich; Andrich, Bade, Quansah; Hofmann, Maza, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick

Werder Bremen: Backhaus; Pieper, Friedl, Coulibaly; Sugawara, Schmid, Lynen, Stage, Schmidt; Njinmah, Grull

