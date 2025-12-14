Bayern Münih-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bayern Münih-Mainz maçı için geri sayım başladı. Bundesliga’nın 1. sırasındaki Bayern Münih, topladığı 37 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Mainz ise yalnızca 6 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Bu nedenle karşılaşma, ligdeki zıt tabloyu yansıtan önemli mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Bayern Münih-Mainz maçı detayları FOTOMAÇ.com'da!

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:24
Bayern Münih - Mainz 05 maçını izlemek için tıklayınız.

Bundesliga'da zirve ile dip arasında büyük bir fark var ve bu durum Bayern Münih-Mainz 05 karşılaşmasında net şekilde görülüyor. Ligin lideri Bayern Münih 37 puanla 1. sırada yer alırken, Mainz yalnızca 6 puan toplayarak 18. sıraya demir atmış durumda. İki takımın form durumları arasındaki büyük uçurum, mücadeleyi ilgi çekici hale getiriyor. Taraftarlar ise bu kritik mücadeleyi ekran başında takip etmek için "Bayern Münih-Mainz maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularını araştırıyor. Bayern sahasında galibiyet ararken, Mainz zorlu deplasmanda sürpriz yapmaya çalışacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve tüm detaylar merak konusu olmaya devam ediyor.

BAYERN MUNIH-MAINZ MAÇI HANGİ GÜN?

Bayern Münih-Mainz maçı, 14 Aralık Pazar günü oynanacak.

BAYERN MUNIH-MAINZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih-Mainz maçı, saat 19:30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH-MAINZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayern Münih ve Mainz'in karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Münih'da, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.

BAYERN MUNIH - MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Mainz arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

BAYERN MUNIH - MAINZ 05 MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN (LİNK)

ASpor CANLI YAYIN

