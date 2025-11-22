CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dortmund ve Stuttgart'tan nefes kesen maçta gol düellosu!

Bundesliga’nın 11. haftasında Borussia Dortmund ile Stuttgart, Signal Iduna Park’ta oynanan müthiş karşılaşmada 3-3 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 19:33
Almanya Bundesliga'da haftanın en çekişmeli maçlarından biri Dortmund'da sahne aldı. Ev sahibi Borussia Dortmund, güçlü rakibi Stuttgart'ı ağırladı.

Gol düellosuna dönüşen karşılaşmada kazanan çıkmadı: 3-3.

Borussia Dortmund'un gollerini 34. dakikada penaltıdan Emre Can, 41. dakikada Maximilian Beier ve 89. dakikada Karim Adeyemi kaydetti. Stuttgart'ta ise gecenin yıldızı Deniz Undav oldu. Undav; 47, 71 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve takımına 1 puanı getirdi.

Karşılaşmada milli futbolculardan Salih Özcan (Dortmund) ve Atakan Karazor (Stuttgart) süre almadı.

Bu sonuçla iki takım da 22 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Stuttgart ise deplasmanda Hamburg ile karşılaşacak.

Anasayfa
