Bundesliga | Stuttgart-Augsburg maçı yayın bilgileri!

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden sürüyor! Ligin 10. haftasında futbolseverleri nefesleri kesecek bir karşılaşma bekliyor. Formda iki ekip Stuttgart ile Augsburg, haftanın en dikkat çeken maçlarından birinde karşı karşıya gelecek.

Peki Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar…

STUTTGART - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Stuttgart - Augsburg maçı, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 19.30'da oynanacak.

STUTTGART - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Stuttgart - Augsburg mücadelesi Tivibuspor 1 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.