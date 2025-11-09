CANLI SKOR ANA SAYFA
Bundesliga | Stuttgart-Augsburg maçı yayın bilgileri!

Bundesliga | Stuttgart-Augsburg maçı yayın bilgileri!

Almanya Bundesliga’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 10. haftasında futbolseverleri oldukça çekişmeli bir mücadele bekliyor. Formda ekiplerden Stuttgart, sahasında Augsburg’u konuk edecek. Peki, Stuttgart - Augsburg karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 15:00
Bundesliga | Stuttgart-Augsburg maçı yayın bilgileri!

Stuttgart - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden sürüyor! Ligin 10. haftasında futbolseverleri nefesleri kesecek bir karşılaşma bekliyor. Formda iki ekip Stuttgart ile Augsburg, haftanın en dikkat çeken maçlarından birinde karşı karşıya gelecek.

Peki Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar…

STUTTGART - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Stuttgart - Augsburg maçı, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 19.30'da oynanacak.

STUTTGART - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Stuttgart - Augsburg mücadelesi Tivibuspor 1 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

