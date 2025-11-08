Bayer Leverkusen - Heidenheim maçı CANLI izle!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Almanya Bundesliga’da heyecan devam ediyor! Bayer Leverkusen, 8 Kasım 2025 Cumartesi öğleden sonra BayArena’da ligin son sırasında yer alan Heidenheim’ı ağırlıyor. Ev sahibi ekip, ligde ilk dört sırayla arasındaki puan farkını kapatmayı hedeflerken, konuk ekip beş maçlık galibiyetsiz serisine son vermek için sahaya çıkacak. Futbolseverler, “Leverkusen - Heidenheim maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak, şifresiz mi izlenebilecek?” sorularına yanıt arıyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve izleme detayları haberimizde!

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 16:22
Almanya Bundesliga'da kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor! 8 Kasım 2025 Cumartesi günü BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen - Heidenheim maçı, ligde üst sıraları etkileyebilecek bir karşılaşma olacak. Ev sahibi Leverkusen, Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından moral depolayarak ligde üst sıralarla farkı kapatmak isterken; ligin son sırasında bulunan Heidenheim, beş maçlık galibiyetsiz serisine son vermek için mücadele edecek. Futbolseverler, "Leverkusen - Heidenheim maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi izlenir?" sorularının yanıtını merak ediyor. Canlı yayın ve izleme bilgileri haberimizde!

BAYER LEVERKUSEN-HEIDENHEIM MAÇI HANGİ GÜN?

Bayer Leverkusen-Heidenheim maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

BAYER LEVERKUSEN - HEIDENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayer Leverkusen-Heidenheim maçı, saat 17:30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-HEIDENHEIM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayer Leverkusen ve Heidenheim, karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Leverkusen'da, BayArena Stadyumu'nda oynanacak.

BAYER LEVERKUSEN HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen ile Heidenheim arasındaki Almanya Bundesliga maçı, Tivibu Spor 4 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

