Bundesliga | Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri!

Bundesliga | Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri!

Werder Bremen ile Wolfsburg, Bundesliga'nın 10. hafta açılış maçında karşı karşıya geliyor. İlk 9 haftada topladığı 12 puanla 9. sırada yer alan ev sahibi ekip, 4 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek ve taraftarı önünde 3 puanı cebine koymak için sahaya çıkacak. 8 puanla 12. sırada bulunan Wolfsburg ise bu sezon istediği performansı henüz gösteremedi. Paul Simonis'in öğrencileri, sezonun 3. galibiyeti için mücadele edecek. Peki Werder Bremen - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 11:37
Bundesliga | Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri!

Werder Bremen - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan, 10. hafta maçlarıyla dorukta! Ligin ilk haftasında Heidenheim karşısında aldığı 3-1'lik skor ve Hamburg deplasmanındaki 1-0'lık galibiyeti dışında 3 puanı bulunmayan Wolfsburg, ligdeki 3. galibiyeti için sahaya çıkacak. Weser Stadion'da oynanacak karşılaşmada Werder Bremen ise taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Horst Steffen'in ekibi, 12 puanla bulunduğu 9. sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İşte Werder Bremen - Wolfsburg maçı detayları...

Werder Bremen - Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Werder Bremen - Wolfsburg maçı, 7 Kasım Cuma günü oynanacak. Bremen'deki Weser Stadion'da yapılacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Werder Bremen - Wolfsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Wolfsburg maçı, S Sport Plus ve TiviBu spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Felix Zwayer'in düdüğüyle başlayacak karşılaşmada Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek.

Werder Bremen - Wolfsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl; Stage, Lynen; Grull, Schmid, Mbangula; Boniface

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Arnold, Vinicius; Daghim, Eriksen, Wimmer; Amoura

