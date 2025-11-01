Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı CANLI izle | Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Heidenheim – Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir? Almanya Bundesliga'da alt sıralardan kopmamak isteyen Heidenheim, cumartesi günü Voith Arena'da Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Ligde 17. sırada yer alan Heidenheim, son 5 maçın 4'ünü kaybederek formsuz bir dönemden geçiyor. Karşı tarafta Eintracht Frankfurt, 6. sıradaki konumu ve son maçlardaki yüksek gol üretimiyle dikkat çekiyor. Son 10 lig maçının 8'inde en az 2 gol bulan Frankfurt, deplasmanda da etkili performans sergileyebilecek potansiyele sahip. İki takımın H2H istatistikleri de Eintracht Frankfurt'un üstünlüğünü ortaya koyuyor: Son 5 karşılaşmada Heidenheim hiç galip gelemedi. Peki, Heidenheim – Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Detaylar haberimizde...

HEIDENHEIM - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

Almanya Bundesliga'da alt sıralar ve Avrupa hattı için kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Heidenheim, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u sahasında ağırlayacak.

HEIDENHEIM - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S SPORT PLUS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve 17:30 (TSİ)'de başlayacak.

HEIDENHEIM EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NASIL İZLENİR?

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

Futbol, basketbol, tenis ve motor sporlarının yayınlandığı S SPORT PLUS, Türkiye'de en çok tercih edilen dijital spor platformlarından biridir. S SPORT PLUS, Bundesliga, Premier League, NBA, Formula 1, LaLiga ve Ligue 1 gibi dünyanın önde gelen lig ve organizasyonlarını canlı olarak izleme imkânı sunar.

MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim'ın muhtemel ilk 11'i: Ramaj, Traore, Mainka, Siersleben, Fohrenbach, Schoppner, Niehues, Dorsch, Ibrahimovic, Zivzivadze, Honsak

Eintracht Frankfurt'un muhtemel ilk 11'i: Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Doan, Skhiri, Chaibi, Brown, Uzun, Knauff, Burkardt

