CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı CANLI izle | Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı CANLI izle | Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Heidenheim – Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir? Almanya Bundesliga’da alt sıralardan kopmamak isteyen Heidenheim, cumartesi günü Voith Arena’da Eintracht Frankfurt’u ağırlayacak. Ligde 17. sırada yer alan Heidenheim, son 5 maçın 4’ünü kaybederek formsuz bir dönemden geçiyor. Heidenheim – Eintracht Frankfurt maçının saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Heidenheim – Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 10:12 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 10:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı CANLI izle | Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Heidenheim – Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir? Almanya Bundesliga'da alt sıralardan kopmamak isteyen Heidenheim, cumartesi günü Voith Arena'da Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Ligde 17. sırada yer alan Heidenheim, son 5 maçın 4'ünü kaybederek formsuz bir dönemden geçiyor. Karşı tarafta Eintracht Frankfurt, 6. sıradaki konumu ve son maçlardaki yüksek gol üretimiyle dikkat çekiyor. Son 10 lig maçının 8'inde en az 2 gol bulan Frankfurt, deplasmanda da etkili performans sergileyebilecek potansiyele sahip. İki takımın H2H istatistikleri de Eintracht Frankfurt'un üstünlüğünü ortaya koyuyor: Son 5 karşılaşmada Heidenheim hiç galip gelemedi. Peki, Heidenheim – Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Detaylar haberimizde...

Heidenhem-Eintracht Frankfurt maçını takip etmek için tıklayınız.

HEIDENHEIM - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

Almanya Bundesliga'da alt sıralar ve Avrupa hattı için kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Heidenheim, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u sahasında ağırlayacak.

HEIDENHEIM - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S SPORT PLUS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve 17:30 (TSİ)'de başlayacak.

HEIDENHEIM EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NASIL İZLENİR?

FC Heidenheim-Eintracht Frankfurt maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

Futbol, basketbol, tenis ve motor sporlarının yayınlandığı S SPORT PLUS, Türkiye'de en çok tercih edilen dijital spor platformlarından biridir. S SPORT PLUS, Bundesliga, Premier League, NBA, Formula 1, LaLiga ve Ligue 1 gibi dünyanın önde gelen lig ve organizasyonlarını canlı olarak izleme imkânı sunar.

MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim'ın muhtemel ilk 11'i: Ramaj, Traore, Mainka, Siersleben, Fohrenbach, Schoppner, Niehues, Dorsch, Ibrahimovic, Zivzivadze, Honsak

Eintracht Frankfurt'un muhtemel ilk 11'i: Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Doan, Skhiri, Chaibi, Brown, Uzun, Knauff, Burkardt

HEIDENHEIM - EINTRACHT FRANKFURT MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
F.Bahçe'den gurbetçi yıldıza kanca!
DİĞER
Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi çarpıcı sözler: "Paul Onuachu'yu kim tutacak?"
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
Arda ve Kenan'dan gururlandıran tablo!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mainz 05 - Werder Bremen maçı CANLI izle! Mainz 05 - Werder Bremen maçı CANLI izle! 10:47
Nottingham Forest - Manchester United maçı canlı yayın bilgileri! Nottingham Forest - Manchester United maçı canlı yayın bilgileri! 10:45
Adem'li 76ers bu sezon ilk kez mağlup! Adem'li 76ers bu sezon ilk kez mağlup! 10:41
Ersin hakkında flaş gerçek! F.Bahçe'ye karşı... Ersin hakkında flaş gerçek! F.Bahçe'ye karşı... 10:37
Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 10:32
Beşiktaş'ın yıldız adayıydı! Yeni mesleği... Beşiktaş'ın yıldız adayıydı! Yeni mesleği... 10:31
Daha Eski
Keçiörengücü - Sarıyer maçı detayları! Keçiörengücü - Sarıyer maçı detayları! 08:35
Ümraniyespor - Sivasspor maçı yayın bilgileri! Ümraniyespor - Sivasspor maçı yayın bilgileri! 08:49
Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? 09:03
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 09:05
St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! 09:19
F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak 09:20