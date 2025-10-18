Heidenheim Werder Bremen maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bundesliga Heidenheim - Werder Bremen maçı CANLI izle!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor! Haftanın kritik karşılaşmalarından biri olan Heidenheim – Werder Bremen maçı, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İki ekip, ligde çıkışını sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 10:16
Bundesliga'da futbol heyecanı bu hafta da hız kesmiyor! Heidenheim ile Werder Bremen, ligin 7. haftasında karşı karşıya geliyor. İki takım da sezonun bu döneminde puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Heidenheim – Werder Bremen maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabı merak ediliyor. 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak maç TSİ 16:30'da başlayacak. Peki, Heidenheim Werder Bremen maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bundesliga Heidenheim - Werder Bremen maçı canlı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Heidenheim - Werder Bremen maçını takip etmek için tıklayınız.

HEIDENHEIM WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

18 Ekim Cumartesi günü oynanacak maç TSİ 16:30'da başlayacak.

HEIDENHEIM - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Heidenheim-Werder Bremen maçı 18 Eylül Cumartesi günü 16.30'da oynanacak. Karşılaşma S SPORT PLUS'ta yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim'ın muhtemel ilk 11'i: Ramaj; Traore, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Schoppner, Niehues, Dorsch; Kerber, Kaufmann, Ibrahimovic

Werder Bremen'in muhtemel ilk 11'i: Hein; Sugawara, Pieper, Friedl, Coulibaly; Stage, Lynen; Schmid, Puertas, Mbangula; Njinmah

