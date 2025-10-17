Union Berlin - Mönchengladbach maçı CANLI İZLE | Union Berlin - Mönchengladbach maçı ne zaman, hangi kanalda? Bundesliga

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Union Berlin - Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga, milli aranın ardından Union Berlin - Mönchengladbach mücadelesi ile 7. haftanın açılışını yapıyor. Son iki Bundesliga maçında gol atamayan Union Berlin için milli ara toparlanmak için fırsat sunarken ev sahibi, Borussia Mönchengladbach karşısındaki iki maçlık yenilgi serisine son vermek ve rakiplerine karşı yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak. İşte maçın yayın bilgisi...

Union Berlin - Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Mönchengladbach maçı 17 Ekim Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Alte Forsterei'de oynanacak mücadele S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Tobias Reichel düdük çalacak.

Union Berlin - Mönchengladbach MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Haberer, Kohn; Burke, Ilic, Ansah

Mönchengladbach: Nicolas; Scally, Diks, Elvedi, Netz; Reitz, Sander, Engelhardt; Neuhaus, Castrop; Tabakoviç