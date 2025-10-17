Union Berlin - Mönchengladbach maçı CANLI İZLE | Union Berlin - Mönchengladbach maçı ne zaman, hangi kanalda? Bundesliga

CANLI SKOR ANA SAYFA
Almanya'nın en üst ligi Bundesliga'da milli aranın ardından 7. hafta, Union Berlin ile Mönchengladbach mücadelesiyle başlıyor. Stadion An der Alten Forsterei'de oynanacak karşılaşmada, ligde umduğu başlangıcı yapamayan iki takım da galibiyet hedefliyor. İlk 6 haftada 7 puan toplayarak 13. sıraya yerleşen ev sahibi takım, orta sıralara yükselmeyi hedeflerken 3 puanla 17. sırada yer alan Mönchengladbach ise son sıralardan kurtulmanın yolunu arıyor. Union Berlin - Mönchengladbach maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 11:13
Union Berlin - Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga, milli aranın ardından Union Berlin - Mönchengladbach mücadelesi ile 7. haftanın açılışını yapıyor. Son iki Bundesliga maçında gol atamayan Union Berlin için milli ara toparlanmak için fırsat sunarken ev sahibi, Borussia Mönchengladbach karşısındaki iki maçlık yenilgi serisine son vermek ve rakiplerine karşı yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak. İşte maçın yayın bilgisi...

Union Berlin - Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Mönchengladbach maçı 17 Ekim Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Alte Forsterei'de oynanacak mücadele S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Tobias Reichel düdük çalacak.

Union Berlin - Mönchengladbach MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Haberer, Kohn; Burke, Ilic, Ansah

Mönchengladbach: Nicolas; Scally, Diks, Elvedi, Netz; Reitz, Sander, Engelhardt; Neuhaus, Castrop; Tabakoviç

