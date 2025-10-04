CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 6. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 12:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Eintracht Frankfurt, evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaibi; Doan, Uzun, Knauff; Burkardt

Bayern Münih: Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

ASpor CANLI YAYIN

Aynadaki Yabancı - REKLAM
Gittiği yerde umduğunu bulamadı!
DİĞER
Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi Okan Buruk'a büyük jest! Dursun Özbek talimatı verdi...
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sprint yarışının galibi Bezzecchi! Sprint yarışının galibi Bezzecchi! 11:50
Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı hangi kanalda? 11:37
Werder Bremen - St Pauli maçı hangi kanalda? Werder Bremen - St Pauli maçı hangi kanalda? 11:26
Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri! Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri! 11:22
Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? 10:56
Gittiği yerde umduğunu bulamadı! Gittiği yerde umduğunu bulamadı! 10:52
Daha Eski
Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? 10:49
Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? 10:44
Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? 10:40
Parma-Lecce maçı detayları! Parma-Lecce maçı detayları! 10:38
İşte Yalçın'ın derbi kozu! İşte Yalçın'ın derbi kozu! 10:34
Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:28