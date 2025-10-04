Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Eintracht Frankfurt, evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaibi; Doan, Uzun, Knauff; Burkardt

Bayern Münih: Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane