Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 5. hafta maçında Heidenheim ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 13:27
Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 5. hafta maçında Heidenheim, evinde Augsburg'u ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Heidenheim - Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heidenheim - Augsburg maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Heidenheim - Augsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Ramaj; Traore, Mainka, Gimber, Fohrenbach; Kerber, Schoppner, Dorsch; Conteh, Kaufmann, Ibrahimovic

Augsburg: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf, Jakic, Massengo, Fellhauer; Rieder, Komur; Claude-Maurice

