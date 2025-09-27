Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Heidenheim - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 5. hafta maçında Heidenheim, evinde Augsburg'u ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Heidenheim - Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heidenheim - Augsburg maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Heidenheim - Augsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Ramaj; Traore, Mainka, Gimber, Fohrenbach; Kerber, Schoppner, Dorsch; Conteh, Kaufmann, Ibrahimovic

Augsburg: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf, Jakic, Massengo, Fellhauer; Rieder, Komur; Claude-Maurice