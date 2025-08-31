Köln-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Köln-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da heyecan, sezonun ikinci haftasıyla birlikte devam ediyor. Bu hafta, Köln ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Taraftarları önünde lige iyi bir giriş yapmak isteyen Köln sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmayı amaçlıyor. Freiburg ise deplasmanda alacağı galibiyetle güçlü bir mesaj vermek istiyor. Peki, Köln-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Köln-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında oynanacak Köln-Freiburg maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.