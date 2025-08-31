CANLI SKOR ANA SAYFA
Borussia Dortmund-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Borussia Dortmund ile Union Berlinkarşı karşıya gelecek. Yeni sezonun açılış haftalarında hata yapmak istemeyen takımlar, 3 puan alarak moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler "Borussia Dortmund-Union Berlin maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Borussia Dortmund-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 14:02
Borussia Dortmund-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da heyecan, sezonun ikinci haftasıyla birlikte devam ediyor. Bu hafta, Borussia Dortmund ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Taraftarları önünde lige iyi bir giriş yapmak isteyen Borussia Dortmund sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmayı amaçlıyor. Union Berlin ise deplasmanda alacağı galibiyetle güçlü bir mesaj vermek istiyor. Peki, Borussia Dortmund-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Borussia Dortmund-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Union Berlin maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

