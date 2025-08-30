Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 2. hafta maçında Werder Bremen, evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Weser-Stadion'da oynanacak karşılaşmada Robin Braun düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen - Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Stark, Coulibaly, Agu; Bittencourt, Lynen; Njinmah, Schmid, Mbangula; Grull

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Arthur, Andrich, Garcia, Grimaldo; Tella, Maza; Schick