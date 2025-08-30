CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında Werder Bremen ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 13:02
Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 2. hafta maçında Werder Bremen, evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Weser-Stadion'da oynanacak karşılaşmada Robin Braun düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen - Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Stark, Coulibaly, Agu; Bittencourt, Lynen; Njinmah, Schmid, Mbangula; Grull

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Arthur, Andrich, Garcia, Grimaldo; Tella, Maza; Schick

G.Saray'ın fikstürü belli oldu! Şampiyonlar Ligi...
G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
Sinema salonlarında tekelleşmeyi bitiren karar! Rekabet Kurumu son noktayı koydu
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyoruz! | Külliye'de tören
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer şoku!
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Son durumu...
