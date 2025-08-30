Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Augsburg - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 2. hafta maçında Augsburg, evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Weser-Stadion'da oynanacak karşılaşmada Robin Braun düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Augsburg - Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Augsburg - Bayern Münih maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Augsburg - Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf, Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Komur, Saad

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane