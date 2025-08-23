CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Can Uzun'dan muhteşem füze! Eintracht Frankfurt evinde farklı kazandı

Can Uzun'dan muhteşem füze! Eintracht Frankfurt evinde farklı kazandı

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt evinde konuk ettiği Werder Bremen'i 4-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Milli futbolcumuz Can Uzun mücadeleye damga vurdu. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 18:32 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 18:44
Can Uzun'dan muhteşem füze! Eintracht Frankfurt evinde farklı kazandı

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen karşı karşıya geldi.

Milli futbolcumuz Can Uzun'un damga vurduğu mücadeleyi Eintracht Frankfurt 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 22. dakikada Can Uzun, 25 ve 47. dakikada Jean-Matteo Bahoya Negoce ve 70. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Konuk ekibin tek golü 48. dakikada Justin Njinmah'dan geldi.

CAN UZUN 1 GOL 2 ASİST İLE BAŞLADI

Eintracht Frankfurt'un genç yıldızı Can Uzun 1 gol 2 asist yaparak yeni sezona flaş bir giriş yaptı.

Frankfurt puanını 3 yaparken Werder Bremen ilk haftadan eli boş döndü.

İŞTE CAN UZUN'UN ATTIĞI HARİKA GOL

&mdash; TRT Spor (@trtspor) August 23, 2025

