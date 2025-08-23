Can Uzun'dan muhteşem füze! Eintracht Frankfurt evinde farklı kazandı

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen karşı karşıya geldi.
Milli futbolcumuz Can Uzun'un damga vurduğu mücadeleyi Eintracht Frankfurt 4-1 kazandı.
Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 22. dakikada Can Uzun, 25 ve 47. dakikada Jean-Matteo Bahoya Negoce ve 70. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.
Konuk ekibin tek golü 48. dakikada Justin Njinmah'dan geldi.
CAN UZUN 1 GOL 2 ASİST İLE BAŞLADI
Eintracht Frankfurt'un genç yıldızı Can Uzun 1 gol 2 asist yaparak yeni sezona flaş bir giriş yaptı.
Frankfurt puanını 3 yaparken Werder Bremen ilk haftadan eli boş döndü.
İŞTE CAN UZUN'UN ATTIĞI HARİKA GOL
🇹🇷 Can Uzun, sezona harika başladı 💫
Werder Bremen karşısında 1 gol 2 asist 🤩pic.twitter.com/ZtNPeCSFuy
— TRT Spor (@trtspor) August 23, 2025