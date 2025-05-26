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Haberler Almanya Bundesliga Elversberg-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Elversberg-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga play-out rövanş maçında Elversberg ile Heidenheim karşı karşıya gelecek. Küme düşecek takımı belirleyecek heyecan dolu karşılaşmanın ilk ayağında 2-2 berabere kalan takımlar, rövanş maçında kazanmayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanırken, futbolseverler Elversberg-Heidenheim maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Elversberg-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 10:45
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Elversberg-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Elversberg-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga play-out rövanş maçında Elversberg ile Heidenheim karşı karşıya gelecek. Küme düşecek takımın belli olacağı turda hata yapmak istemeyen iki takım da kazanan taraf olmayı amaçlıyor. İlk maçta 2-2 berabere kalan takımlar, rövanş maçında skor avantajını alan taraf olmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı merakla beklenirken, futbolseverler Elversberg-Heidenheim maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Elversberg-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ELVERSBERG-HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bundesliga play-out turunda oynanacak Elversberg-Heidenheim maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Kritik karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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