Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYERN MUNIH - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Boey, Dier, Stanisic, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Sane; Kane

Borussia Mönchengladbach: Omlin; Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Reitz, Weigl; Honorat, Stoger, Hack; Kleindienst

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