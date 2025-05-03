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Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. haftada Borussia Dortmund ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 13:47
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Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund-Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Süle, Anton, Bensebaini, Ryerson, Emre Can, Nmecha, Svensson, Brandt, Adeyemi, Guirassy

Wolfsburg: Grabara, Fischer, Vavro, Koulierakis, Kaminski, Dardai, Gerhardt, Maehle, Wimmer, Wind, Tomas

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