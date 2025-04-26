CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Eintracht - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Eintracht ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Eintracht - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 11:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eintracht - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht - Leipzig MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht - Leipzig maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht - Leipzig MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht: Trapp; Kristensen, Tuta, Koch, Theate; Skhiri, Larsson; Brown, Knauff, Bahoya; Ekitike

Leipzig: Vandevoordt; Nedeljkovic, Klostermann, Bitshiabu, Lukeba; Baku, Seiwald, Vermeeren, Xavi; Sesko, Openda

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Okan Buruk'a sürpriz talip!
Reklam - D&R
DİĞER
Okan Buruk için bomba iddia! Talipleri arttı | Sezon sonu resmi teklif...
Başkan Erdoğan'dan İlim Yayma Cemiyeti programına video mesaj
G.Saray Xhaka ile anlaşma sağladı!
Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'a sürpriz talip! Okan Buruk'a sürpriz talip! 11:00
Şekip Mosturoğlu: Takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı Şekip Mosturoğlu: Takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı 10:56
Wolverhampton - Leicester City maçı ne zaman? Wolverhampton - Leicester City maçı ne zaman? 10:49
Southampton - Fulham maçı ne zaman? Southampton - Fulham maçı ne zaman? 10:46
Newcastle United - Ipswich Town maçı ne zaman? Newcastle United - Ipswich Town maçı ne zaman? 10:42
Brighton - West Ham United maçı ne zaman? Brighton - West Ham United maçı ne zaman? 10:25
Daha Eski
Dursun Özbek konuşuyor | CANLI Dursun Özbek konuşuyor | CANLI 10:19
Chelsea - Everton maçı ne zaman? Chelsea - Everton maçı ne zaman? 10:18
F.Bahçe'de derbi öncesi büyük endişe! F.Bahçe'de derbi öncesi büyük endişe! 09:59
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 09:53
Timberwolves Lakers'ı yendi seride öne geçti! Timberwolves Lakers'ı yendi seride öne geçti! 09:39
G.Saray Xhaka ile anlaşma sağladı! G.Saray Xhaka ile anlaşma sağladı! 09:32