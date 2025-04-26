Eintracht - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht - Leipzig MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht - Leipzig maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht - Leipzig MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht: Trapp; Kristensen, Tuta, Koch, Theate; Skhiri, Larsson; Brown, Knauff, Bahoya; Ekitike

Leipzig: Vandevoordt; Nedeljkovic, Klostermann, Bitshiabu, Lukeba; Baku, Seiwald, Vermeeren, Xavi; Sesko, Openda

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