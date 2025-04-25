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Haberler Almanya Bundesliga Stuttgart - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Stuttgart ile Heidenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Stuttgart - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 09:30
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Stuttgart - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Stuttgart - Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Heidenheim maçı 25 Nisan Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Stuttgart - Heidenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Stergiou, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Fuhrich; Woltemade, Demirovic

Heidenheim: Muller; Mainka, Gimber, Siersleben; Traore, Dorsch, Schoppner, Beck, Kratzig; Conteh, Pieringer

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