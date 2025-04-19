Werder Bremen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Werder Bremen - Bochum MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Bochum maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen - Bochum MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Zetterer; Stark, Friedl, Pieper; Weiser, Stage, Lynen, Schmid, Agu; Burke, Ducksch

Bochum: Horn; Oermann, Medic, Bernardo; Passlack, Pannewig, Sissoko, Krauss, Wittek; Hofmann, Masouras

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...