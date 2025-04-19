Heidenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Heidenheim - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heidenheim - Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Heidenheim - Bayern Münih maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Heidenheim - Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Muller; Busch, Mainka, Siersleben; Traore, Schoppner, Gimber, Dorsch, Kratzig; Pieringer, Beck

Bayern Münih: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Coman; Kane

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...