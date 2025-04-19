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Haberler Almanya Bundesliga Heidenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Heidenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Heidenheim ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Heidenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 11:08
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Heidenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Heidenheim - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heidenheim - Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Heidenheim - Bayern Münih maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Heidenheim - Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Muller; Busch, Mainka, Siersleben; Traore, Schoppner, Gimber, Dorsch, Kratzig; Pieringer, Beck

Bayern Münih: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Coman; Kane

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