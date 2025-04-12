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Haberler Almanya Bundesliga Holstein Kiel-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Holstein Kiel-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Holstein Kiel ile St. Pauli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Holstein Kiel-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 12:50
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Holstein Kiel-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Holstein Kiel-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel ile St. Pauli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Holstein Kiel-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLSTEIN KİEL-ST. PAULI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Holstein Kiel-St. Pauli maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN CONNECT ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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