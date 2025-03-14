St Pauli - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St Pauli - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St Pauli ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Pauli - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St Pauli - Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St Pauli - Hoffenheim maçı 14 Mart Cuma günü saat 22.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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