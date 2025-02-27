Bayern Münih’ten Joshua Kimmich kararı: Kontrat uzatma teklifi geri çekildi!

Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayern Münih, takımın yıldız oyuncularından Joshua Kimmich'e yaptığı kontrat uzatma teklifini geri çekti. Alman basınından Bild'in haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kimmich'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Bayern Münih'in uzun süredir takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan 30 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerden olumlu bir sonuç alamadığı belirtildi. Kulübün oyuncuya sunduğu kontrat şartlarında anlaşma sağlanamaması üzerine teklifini geri çektiği ifade edildi.

Joshua Kimmich, Bayern Münih formasıyla geçirdiği başarılı yıllar boyunca takımın hem orta sahasında hem de sağ bek pozisyonunda gösterdiği üstün performansla dikkat çekmişti. Takım kaptanlarından biri olan Kimmich'in sezon sonunda boşa çıkacak olması, Avrupa'nın birçok dev kulübünün de ilgisini çekiyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken Kimmich'in geleceğiyle ilgili spekülasyonlar artmaya başladı. Oyuncunun Bayern Münih'te kalıp kalmayacağı ya da başka bir kulübe transfer olup olmayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.