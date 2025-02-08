Freiburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Heidenheim maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Sports MAX 2 ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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