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Haberler Almanya Bundesliga Freiburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. haftada Freiburg ile Heidenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Freiburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 11:20
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Freiburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Heidenheim maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Sports MAX 2 ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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