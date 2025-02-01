Bayern Münih - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Holstein Kiel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Holstein Kiel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - HOLSTEIN KIEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Holstein Kiel maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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