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Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih 4-3 Holstein Kiel (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern Münih 4-3 Holstein Kiel (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Holstein Kiel'i 4-3 mağlup etti. Münih ekibimin gollerini Jamal Musiala, Harry Kane (2) ve Serge Gnabry kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 19:45
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Bayern Münih 4-3 Holstein Kiel (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, sahasında Holstein Kiel ile karşı karşıya geldi. Münih, sahasında rakibini 4-3'lük skorla mağlup etti.

Bayern Münih, 19. dakikada Jamal Musiala, 45+3 ve 46. dakikalarda Harry Kane ve 54. dakikada Serge Gnabry ile 4-0'ı buldu.

Holstein Kiel'de Finn-Dominik Porath 62. dakikada fileleri havalandırdı ve maçın skorunu 4-1'e getirdi. Konuk ekip 90. dakikada Steven Skrzybski ile durumu 4-2 yaptı. Holstein Kiel'de Skrzybski, 90+3'te bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde arka arkaya 6. galibiyetini elde etti ve 51 puana yükseldi. Holstein Kiel, 12 puanda kaldı.

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