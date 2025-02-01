Bayern Münih 4-3 Holstein Kiel (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, sahasında Holstein Kiel ile karşı karşıya geldi. Münih, sahasında rakibini 4-3'lük skorla mağlup etti.

Bayern Münih, 19. dakikada Jamal Musiala, 45+3 ve 46. dakikalarda Harry Kane ve 54. dakikada Serge Gnabry ile 4-0'ı buldu.

Holstein Kiel'de Finn-Dominik Porath 62. dakikada fileleri havalandırdı ve maçın skorunu 4-1'e getirdi. Konuk ekip 90. dakikada Steven Skrzybski ile durumu 4-2 yaptı. Holstein Kiel'de Skrzybski, 90+3'te bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde arka arkaya 6. galibiyetini elde etti ve 51 puana yükseldi. Holstein Kiel, 12 puanda kaldı.