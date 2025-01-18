Bayer Leverkusen 3-1 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU ÖZET) | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 18. haftasında sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2.'si penaltıdan olmak üzere 32. ve 62. dakikada Florian Wirtz ve 74. dakikada Patrik Schick kaydetti. Borussia Mönchengladbach'ın tek golü ise 90+1. dakikada Tim Kleindienst'ten geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Bayer Leverkusen, 41 puana yükselerek 2. sırada yer aldı ve lider Bayern Münih'i takibi sürdürdü, Borussia Mönchengladbach ise 24 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Bayer Leverkusen, RB Leipzig deplasmanına konuk olacak, Borussia Mönchengladbach ise sahasında Bochum'u konuk edecek.