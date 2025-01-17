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Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt 2-0 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eintracht Frankfurt 2-0 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET)

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 2-0 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 01:37
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Eintracht Frankfurt 2-0 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET)

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 2-0 mağlup oldu.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Hugo Ekitike ve 90+2. dakikada Oscar Hojlund'tan geldi.

NURİ ŞAHİN ÇÖZÜM BULAMADI

Borussia Dortmund, Bundesliga'da ocak ayında çıktığı 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Nuri Şahin'in çalıştırdığı ekip, Bundesliga'da son galibiyetini 22 Aralık'ta Wolfsburg'a karşı 3-1'lik skorla deplasmanda almıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da 36 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Dortmund ise 25 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 19. haftasında Eintracht Frankfurt, Hoffenheim deplasmanına konuk olacak, Borussia Dortmund ise sahasında Werder Bremen'i ağırlayacak.

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