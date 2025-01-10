  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Almanya Bundesliga Şahin Alonso’ya karşı

Şahin Alonso’ya karşı

Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund, bugün Xabi Alonso’nun takımı Bayer Leverkusen’le karşı karşıya gelecek. Son 5 maçını kaybetmeyen Nuri Şahin, Alonso’yu evine eli boş göndermeyi planlıyor

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şahin Alonso’ya karşı

Bundesliga'da haftanın açılışı dev bir maçla olacak... Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, bugün evinde Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'ini konuk edecek. Ligde oynadığı 15 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu elde ettiği 25 puanla 6. sırada bulunan ve son 5 maçında da yenilgi almayan Dortmund; 32 puan toplayarak lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinden olan Bayer Leverkusen'i devirip, çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

13 MAÇTIR YENİLMİYOR

Teknik direktör Şahin'in takımı bu sezon evinde oynadığı 8 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmaların 6'sında sahadan galibiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, sadece Bayern Münih ve Hoffenheim'la berabere kaldı. Rakip Leverkusen ise; tek yenilgisini Leipzig'den aldı. Xabi Alonso'nun talebeleri; son 5 maçında ise 15 puanı hanesine yazdırdı. Bu karşılaşmalarda; 16 gol atan B.Leverkusen, 5 golü de kalesinde gördü. Leverkusen 13 maçtır ise yenilgi yüzü görmüyor.

G.Saray'a 1.97'lik dev forvet!
Ezeli rakiplerin Danso düellosu!
DİĞER
Zembilli'de kasabayı yasa boğan haber
Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok
Mourinho'dan flaş transfer açıklaması!
G.Saray'dan N.Forest'ın teklifine ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! 01:25
Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! 01:25
Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! 01:25
G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! 01:25
F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! 01:25
F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! 01:24
Daha Eski
Icardi'nin yeni aşkı gündemde! Icardi'nin yeni aşkı gündemde! 01:24
G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı 01:24
Talisca kadroda yer almadı! Talisca kadroda yer almadı! 01:24
Napoli G.Saray'a bela oldu! Napoli G.Saray'a bela oldu! 01:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:24
Konyaspor deplasmanda güldü! Konyaspor deplasmanda güldü! 01:24