Şahin Alonso’ya karşı

Bundesliga'da haftanın açılışı dev bir maçla olacak... Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, bugün evinde Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'ini konuk edecek. Ligde oynadığı 15 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu elde ettiği 25 puanla 6. sırada bulunan ve son 5 maçında da yenilgi almayan Dortmund; 32 puan toplayarak lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinden olan Bayer Leverkusen'i devirip, çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

13 MAÇTIR YENİLMİYOR

Teknik direktör Şahin'in takımı bu sezon evinde oynadığı 8 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmaların 6'sında sahadan galibiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, sadece Bayern Münih ve Hoffenheim'la berabere kaldı. Rakip Leverkusen ise; tek yenilgisini Leipzig'den aldı. Xabi Alonso'nun talebeleri; son 5 maçında ise 15 puanı hanesine yazdırdı. Bu karşılaşmalarda; 16 gol atan B.Leverkusen, 5 golü de kalesinde gördü. Leverkusen 13 maçtır ise yenilgi yüzü görmüyor.