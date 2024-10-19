Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih - Stuttgart MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Stuttgart maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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