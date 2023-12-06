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Bayern Münih Bryan Zaragoza'yı transfer etti!

Son dakika spor haberi: Bayern Münih, İspanyol kanat oyuncusu Bryan Zaragoza'yı transfer etti. Granada forması giyen genç oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandı. Zaragoza, sezon sonuna kadar Granada'da kiralık olarak görev yapacak.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 16:05
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Bayern Münih Bryan Zaragoza'yı transfer etti!

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, İspanyol kanat oyuncusu Bryan Zaragoza'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Granada forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 2029'a kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada Zaragoza'nın sezon sonuna kadar Granada forması giyeceği ve yaz döneminde Bavyera ekibine katılacağı belirtildi.

Transferi değerlendiren Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, "Zaragoza iki kanatta da oynayabilen, patlayıcı, çok hızlı ve son derece çevik bir oyuncu. Bu yıl İspanya formasıyla ilk maçına çıktı ve büyük bir potansiyele sahip. Hücum seçeneklerimizi arttıracak. Yazın bize katılmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Granada formasıyla bu sezon ligde 14 maça çıkan İspanyol futbolcu, 5 gol attı.

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