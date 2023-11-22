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Bayern'de Varane atağı

Manchester United defans oyuncusu Varane'ın, Ocak ayındaki transfer dönemi yaklaşırken Bayern Münih'te 'iç tartışmaların' konusu olduğu bildiriliyor. Sky Sports Almanya'dan Florian Plettenberg, Bundesliga şampiyonunun 14,9 milyon £ (18,6 milyon $) maaş nedeniyle bu ttransferi ertelendiğini, ancak yine de Fransız stoperi 'ilginç' bir seçenek olarak değerlendirdiğini ve durumunu izlemeye devam edeceğini öne sürdü. Önerilecek transfer ücretinin 30 milyon Euro kadar olabileceği aktarılıyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Bayern'de Varane atağı
Manchester United defans oyuncusu Varane'ın, Ocak ayındaki transfer dönemi yaklaşırken Bayern Münih'te 'iç tartışmaların' konusu olduğu bildiriliyor. Sky Sports Almanya'dan Florian Plettenberg, Bundesliga şampiyonunun 14,9 milyon £ (18,6 milyon $) maaş nedeniyle bu ttransferi ertelendiğini, ancak yine de Fransız stoperi 'ilginç' bir seçenek olarak değerlendirdiğini ve durumunu izlemeye devam edeceğini öne sürdü. Önerilecek transfer ücretinin 30 milyon Euro kadar olabileceği aktarılıyor.
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