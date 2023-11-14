Haberler Almanya Bundesliga TRANSFER HABERLERİ | Bayern Münih Nestory Irankunda'yı duyurdu!

TRANSFER HABERLERİ | Bayern Münih Nestory Irankunda'yı duyurdu!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, 17 yaşındaki Nestory Irankunda'yı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 14:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Bayern Münih Nestory Irankunda'yı duyurdu!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, 17 yaşındaki Nestory Irankunda'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Avustralya ekibi Adelaide United'da forma giyen Tanzanya asıllı Avustralyalı futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

9 Şubat 2024'te 18 yaşına girecek kanat oyuncusunun Bavyera temsilcisiyle sözleşmesi, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Avustralya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 7 maçta 11 gole imza atan Nestory Irankunda için Bayern Münih, 3,4 milyon avro bonservis bedeli ve performansa bağlı ek ödeme yapacak.

DİĞER
Son dakika: Usta isimden olay iddia! "VAR hakemlerine denmiş ki..."
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için suç duyurusu! Adalet Bakanlığına başvuruldu
F.Bahçe'de yeniden Krunic sesleri!
G.Saray'da 2 ayrılık 3 transfer! Mertens ve Icardi devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alonso'nun sözleşmesinde R. Madrid şartı var!
Leverkusen evinde çok farklı!
ALMANYA 55 BİN LİRA MAAŞLA 2 MİLYON İŞÇİ ALACAK | Aranan meslekler ve başvuru şartları
SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?
ALES/3 NE ZAMAN 2023? | ALES-3 sınav giriş belgesi, giriş yeri sorgulama ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alonso'nun sözleşmesinde R. Madrid şartı var! Alonso'nun sözleşmesinde R. Madrid şartı var! 15:18
Boston Celtics New York Knicks'i devirdi! Boston Celtics New York Knicks'i devirdi! 15:14
Carlos Alcaraz ilk maçında mağlubiyet aldı! Carlos Alcaraz ilk maçında mağlubiyet aldı! 14:46
Dalic'ten çarpıcı Livakovic sözleri! Dalic'ten çarpıcı Livakovic sözleri! 14:38
B. Münih genç yeteneği resmen duyurdu! B. Münih genç yeteneği resmen duyurdu! 14:24
Yiğidolardan 5 futbolcuya milli davet! Yiğidolardan 5 futbolcuya milli davet! 14:17
Daha Eski
F.Bahçe'de yeniden Krunic sesleri! F.Bahçe'de yeniden Krunic sesleri! 13:51
Kayserispor'da rehavete yer yok! Kayserispor'da rehavete yer yok! 13:37
Onuralp Bitim'den etkileyici performans! Onuralp Bitim'den etkileyici performans! 13:35
Giresunspor'da transfer seferberliği! Giresunspor'da transfer seferberliği! 13:30
UCAM Murcia - TOFAŞ maçı ne zaman? UCAM Murcia - TOFAŞ maçı ne zaman? 12:47
Galatasaray - Benfica basketbol maçı ne zaman? Galatasaray - Benfica basketbol maçı ne zaman? 12:40