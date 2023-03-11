Hertha Berlin - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hertha Berlin ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLIN - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Mainz maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 4 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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HERTHA BERLIN - MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hertha Berlin

Christensen; Rogel, Uremovic, Kempf; Richter, Tousart, Cigerci, Serdar, Plattenhardt; Lukebakio, Niederlechner

Mainz

Zentner; Hanche-Olsen, Bell, Fernandes; Da Costa, Barreiro, Stach, Caci; Ingvartsen, Lee; Ajorque