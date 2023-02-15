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Salih'in kalbi Türkiye'de

Dortmund forması giyen Salih Özcan depremle ilgili konuştu. Ailesinin Malatya'da olduğunu belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Ailemin iyi olup olmadığı düşüncesiyle aklım hep oradaydı. Birçok arkadaşım yardıma gitti. Burada nefes almak bile zor. Bir yere yemek yemeye çıksanız bile size yanlış geliyor" ifadelerini kullandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Salih'in kalbi Türkiye'de
Dortmund forması giyen Salih Özcan depremle ilgili konuştu. Ailesinin Malatya'da olduğunu belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Ailemin iyi olup olmadığı düşüncesiyle aklım hep oradaydı. Birçok arkadaşım yardıma gitti. Burada nefes almak bile zor. Bir yere yemek yemeye çıksanız bile size yanlış geliyor" ifadelerini kullandı.
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