Köln - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 6. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Köln ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - Union Berlin maçı 11 Eylül Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 4, beIN Sports Connect ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

KÖLN - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Köln

Schwabe; Schindler, Kilian, Hübers, Hector; Ljubicic, Skhiri; Thielmann, Duda, Kainz; Tigges

Union Berlin

Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Trimmel, Thorsby, Khedira, Haberer, Ryerson; Becker, Behrens