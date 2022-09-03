Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt 4 - 0 Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eintracht Frankfurt 4 - 0 Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt evinde Leipzig'i 4-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 23:18
Eintracht Frankfurt 4 - 0 Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. haftasında Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Leipzig'i 4-0 yendi.

Deutsche Bank Park'ta oynanan maçta ev sahibi ekip, 16. dakikada Daichi Kamada ve 22. dakikada Sebastian Rode'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Eintracht Frankfurt, 67. dakikada Tuta ve 84. dakikada penaltıdan Rafael Borre ile bulduğu 2 golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt, ligde puanı 8'e çıkardı.

Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Leipzig ise 5 puanda kaldı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferi kapattı derken dünya yıldızı geliyor! Taraftarlar büyük heyecana kapıldı…
Yolun karşısına geçmek isteyen yaya hayatını kaybetti
Konyaspor liderliğe 'Demir' attı
Kartal'a İngiliz kanat oyuncusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayern Münih'e U. Berlin engeli!
Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga
TFF binasına saldıran 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 3 Eylül Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kim Min-Jae attı Napoli kazandı Kim Min-Jae attı Napoli kazandı 00:22
Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! 00:19
Joao Pedro: İnanılmaz bir duyguydu Joao Pedro: İnanılmaz bir duyguydu 00:15
Barça deplasmanda rahat kazandı! Barça deplasmanda rahat kazandı! 00:06
PSG'den 3 gollü galibiyet! PSG'den 3 gollü galibiyet! 00:02
Emre Belözoğlu: Bizim için değerli bir 3 puan oldu Emre Belözoğlu: Bizim için değerli bir 3 puan oldu 00:00
Daha Eski
Konyaspor liderliğe 'Demir' attı Konyaspor liderliğe 'Demir' attı 23:46
Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe! Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe! 23:45
Frankfurt Leipzig'i farklı geçti Frankfurt Leipzig'i farklı geçti 23:18
Kartal'a İngiliz kanat oyuncusu! Kartal'a İngiliz kanat oyuncusu! 23:02
Toroğlu'dan Pedro'ya övgü dolu sözler! "Çok faydalı..." Toroğlu'dan Pedro'ya övgü dolu sözler! "Çok faydalı..." 22:57
Rıza Çalımbay: Bizim için transfer bitti Rıza Çalımbay: Bizim için transfer bitti 22:33