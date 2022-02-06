Wolfsburg - Greuther Fürth maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 21. hafta karşılaşmasında Wolfsburg ile Greuther Fürth kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
WOLFSBURG GREUTHER FURTH MUHTEMEL 11'LER
Wolfsburg: Casteels; Lacroix, Bornauw, Brooks; Baku, Arnold, Vranckx, Roussillon; Lukebakio, Kruse; Wind.
G. Fürth: Linde; Meyerhofer, Griesbeck, Viergever, Itter; Seguin, Christiansen, Tillman; Dudziak; Hrgota, Leweling.
WOLFSBURG GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK❓
📺Volkswagen Arena'da oynanacak ve hakem Martin Petersen'in yöneteceği Wolfsburg - Greuther Fürth maçı saat 19.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.