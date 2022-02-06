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Wolfsburg - Greuther Fürth maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Wolfsburg sahasında Greuther Fürth ile karşı karşıya gelecek. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadelede hakem Martin Petersen düdük çalacak. Peki, Wolfsburg - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 17:08
Wolfsburg - Greuther Fürth maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 21. hafta karşılaşmasında Wolfsburg ile Greuther Fürth kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

WOLFSBURG GREUTHER FURTH MUHTEMEL 11'LER
Wolfsburg: Casteels; Lacroix, Bornauw, Brooks; Baku, Arnold, Vranckx, Roussillon; Lukebakio, Kruse; Wind.

G. Fürth: Linde; Meyerhofer, Griesbeck, Viergever, Itter; Seguin, Christiansen, Tillman; Dudziak; Hrgota, Leweling.

WOLFSBURG GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK❓
📺Volkswagen Arena'da oynanacak ve hakem Martin Petersen'in yöneteceği Wolfsburg - Greuther Fürth maçı saat 19.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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