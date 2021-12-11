Bayern Münih - Mainz: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i 2-1 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. haftasında Allianz Arena'da Mainz 05'i konuk etti. Mainz 05, karşılaşmanın 22. dakikasında Karim Onisiwo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda toparlanan Bayern Münih 53. dakikada Kingsley Coman ve 74. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda Bochum ile 1-1 berabere kaldı.

Bochum'un penaltıdan Sebastian Polter'in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Borussia Dortmund'da beraberliği giren golü 85. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Böylelikle lider Bayern Münih puanını 37'e çıkararak 31 puanla ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund ile puan farkını 6'ya çıkardı.

TAYFUN KORKUT HERTHA BERLIN İLE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Öte yandan 29 Kasım'da Tayfun Korkut'u teknik direktör olarak getiren Hertha Berlin sahasında Arminia Bielefeld'i 53. dakikada Stevan Jovetic ve 90+5. dakikada Davie Selke'nin golleriyle 2-0 yendi.

Böylelikle Hertha Berlin ekibi Tayfun Korkut yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Geçen hafta Stuttgart ile 2-2 berabere kalan Hertha Berlin puanını 18'e çıkararak 14. sırada yer alıyor.

Bundesliga'da oynan diğer karşılaşmalarda Leipzig sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 4-1 ve Hoffenheim ise deplasmanda Freiburg'u 2-1 mağlup etti.