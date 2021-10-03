Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

BAYERN MUNIH - EINTRACHT FRANKFURT MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim Pazar günü saat 19:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.