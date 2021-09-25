Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Borussia Mönchengladbach sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 13:34
Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta heyecanı Borussia Mönchengladbach ile Borussia Dortmund maçıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sports Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

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