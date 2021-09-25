Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta heyecanı Borussia Mönchengladbach ile Borussia Dortmund maçıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sports Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.