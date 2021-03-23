Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberleri: Bayer Leverkusen'de teknik direktör Peter Bosz dönemi sona erdi

Son dakika spor haberleri: 'de teknik direktör dönemi sona erdi

takımlarından 'de Hollandalı teknik direktör 'un görevine son verildi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Bosz'un yerine Almanya 18 Yaş Altı Milli Takımı antrenörü 'un sezon sonuna kadar görev yapacağı kaydedildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 14:52
Son dakika spor haberleri: Bayer Leverkusen'de teknik direktör Peter Bosz dönemi sona erdi

kulübünden yapılan açıklamada, 'in son haftalardaki olumsuz gidişatının ardından teknik direktör Bosz'un görevine son verildiği belirtildi.

Bosz'un yerine Almanya 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın antrenörü 'un sezon sonuna kadar görev yapacağının aktarıldığı açıklamada, Wolf'un yardımcılığını 'ın üstleneceği bilgisi paylaşıldı.

'nın 26. haftasında 'e 3-0 yenilen Bayer Leverkusen, 2021'de ligde oynadığı 13 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. Kırmızı-siyahlılar ayrıca, 'nden ve 'ndan da elendi. Bayer Leverkusen, ligde 40 puanla 6. sırada yer alıyor.

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