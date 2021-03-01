Haberler Almanya Bundesliga Arminia Bielefeld'de Uwe Neuhaus’un görevine son verildi

'de ’un görevine son verildi

Almanya ekiplerinden 'de teknik direktör ’un görevine son verildi. Arminia Bielefeld Neuhaus yönetiminde 11 yıl aradan sonra yeniden Bundesliga’ya yükselmişti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 20:53
Arminia Bielefeld'de Uwe Neuhaus’un görevine son verildi

'nde () mücadele eden , teknik direktör 'un görevine son verildiğini duyurdu.

Alman kulüpten yapılan açıklamada Neuhaus ve teknik direktör yardımcısı 'in görevine son verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kulübün uzun vadeli stratejik gelecek planlaması çerçevesinde takımın sezonu nasıl tamamlayacağından bağımsız olarak teknik kadroda bir değişme gideceği kararının verildiği belirtildi.

Açıklamada Neuhaus'un yerine kimin geleceğine ilişkin bilginin yakında paylaşılacağı aktarıldı.

Kulübün üst yöneticisi , mevcut gelişmeler sebebiyle bu değişimi öne çekme kararını aldıklarını ifade ederek, takımın sportif hedeflere ulaşması için gerekli kaliteye sahip olduğundan da emin olduklarını kaydetti.

Arminia Bielefeld ligde, bir maç eksikle 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

Neuhaus, 2018'in aralık ayında Arminia Bielefeld'de teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Arminia Bielefeld 2020-2021 sezonunda 11 yıl aradan sonra yeniden Bundesliga'ya yükselmişti.

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