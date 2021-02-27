Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld: 3-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

- : 3-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

'nın 23. haftasında , evinde ağırladığı 'i 3-0 mağlup edip üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı-siyahlılara üç puanı getiren golleri 48'de , 58'de (pen.) ve 81'de Reinier kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 19:22 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 19:34
Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld: 3-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

'yı ilk 4'te bitirip vizesi almak isteyen , 23. haftada ağırladığı düşme hattındaki 'i 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta sarı-siyahlılar, rakibinin kilidini ikinci devrede açıp zafere uzandı.

'a üç puanı getiren golleri 48'de , 58'de (pen.) ve 81'de Reinier kaydetti.

Dortmund bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alırken, puanını 39'a çıkardı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan 16. sıradaki ise 18 puanda kaldı.

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