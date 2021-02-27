Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld: 3-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

Almanya Bundesliga'yı ilk 4'te bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Borussia Dortmund, 23. haftada ağırladığı düşme hattındaki Arminia Bielefeld'i 3-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta sarı-siyahlılar, rakibinin kilidini ikinci devrede açıp zafere uzandı.
Dortmund'a üç puanı getiren golleri 48'de Mahmoud Dahoud, 58'de Jadon Sancho (pen.) ve 81'de Reinier kaydetti.
Dortmund bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alırken, puanını 39'a çıkardı.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan 16. sıradaki Bielefeld ise 18 puanda kaldı.