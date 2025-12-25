Al Fayha-Al Hazm maçı İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Suudi Arabistan Pro Lig’in 10. haftasında, orta sıralarda tutunma mücadelesi veren Al Fayha ve Al Hazm, Majmaah Sports City’de kritik bir randevuya çıkıyor. Ligde topladığı 11 puanla 10. sırada yer alan Al Fayha, saha avantajını kullanarak galibiyet serisi başlatmayı hedeflerken, 9 puanla hemen arkasında 12. sırada yer alan Al Hazm, deplasmanda alacağı bir sonuçla rakibini geçip alt sıralardan tamamen uzaklaşmak istiyor. İki denk kuvvetin mücadelesi, ligin orta bloğundaki dengeleri belirleyecek. Peki Al Fayha-Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 11:29
Al Fayha-Al Hazm maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan'da futbol heyecanı, Al Fayha - Al Hazm karşılaşmasıyla 10. haftanın en çekişmeli maçlarından birine ev sahipliği yapıyor. Sezona inişli çıkışlı bir grafik çizerek başlayan ve 11 puanla 10. basamakta yer alan Al Fayha, taraftarı önünde savunma disipliniyle ön plana çıkıp üç puana uzanmayı hedefliyor. Öte yandan, ilk 9 haftada 9 puan toplayan Al Hazm, son dönemdeki dirençli futbolunu bu zorlu deplasmanda da sürdürerek lig tablosunda üst basamakları tırmanmanın peşinde. İşte Al Fayha-Al Hazm maçı canlı yayın bilgileri...

AL FAYHA-AL HAZM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Fayha-Al Hazm maçı 25 Aralık Perşembe günü oynanacak. Majmaah Sports City'deki mücadele, Türkiye saati ile 17.50'de başlayacak.

AL FAYHA-AL HAZM MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. hafta karşılaşmalarından Al Fayha-Al Hazm maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

AL FAYHA-AL HAZM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Fayha: Mosquera; Al-Baqawi, Villanueva, Smalling, Bamsaud; Benzia, Semedo, Al-Harthi; Vrontis, Jason, Ganvoula

Al Hazm: Varela; Tunkar, Rosier, Boutouil; Al-Rashed, Martins, Al-Sayyali, Al-Dhuwayhi; Al-Nakhli; Al-Shammari, Al Somah

