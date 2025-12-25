TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Szymanski kararı! O paraya satılacak

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Son haftalarda performansı eleştirilen Szymanski, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan derbide de beklentilerin altında kaldı. Taraftarların tepkisini çeken Polonyalı futbolcu, bu karşılaşmada oyuna ağırlığını koyamazken, ayrılık ihtimali daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maçta görev aldı; 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
