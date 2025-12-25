CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Szymanski kararı! O paraya satılacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, performansı tartışma konusu olan Sebastian Szymanski için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Yönetimin beklentisi 10 milyon euro. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 09:19
Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısı yaklaşırken kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski için gelecek tekliflere kapıyı araladı. Sabah'ta yer alan habere göre kulübün, 10 milyon euro bandında bir öneri gelmesi halinde transferi onaylamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Son haftalarda performansı eleştirilen Szymanski, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan derbide de beklentilerin altında kaldı. Taraftarların tepkisini çeken Polonyalı futbolcu, bu karşılaşmada oyuna ağırlığını koyamazken, ayrılık ihtimali daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maçta görev aldı; 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

