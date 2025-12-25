TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Szymanski kararı! O paraya satılacak

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısı yaklaşırken kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski için gelecek tekliflere kapıyı araladı. Sabah'ta yer alan habere göre kulübün, 10 milyon euro bandında bir öneri gelmesi halinde transferi onaylamaya sıcak baktığı öğrenildi.