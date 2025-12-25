Galatasaray’dan Ruben Neves hamlesi! Transferde Premier Lig’den dev rakipler

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Orta sahaya üst düzey bir lider arayan Galatasaray, sezon sonunda Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek Ruben Neves için nabız yokluyor. 28 yaşındaki Portekizli oyuncu, Suudi Arabistan'dan ayrılmaya sıcak bakarken bu transferde sarı-kırmızılıları zorlu bir rekabet bekliyor.

2023 yazında Wolverhampton Wanderers'tan 50 milyon dolar bonservisle Al Hilal'e imza atan Neves, Arabistan'da da istikrarlı performansını sürdürdü. Suudi ekibiyle 113 maça çıkan yıldız orta saha; 15 gol ve 28 asistlik katkı vererek taliplerini artırdı.