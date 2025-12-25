Galatasaray’dan Ruben Neves hamlesi! Transferde Premier Lig’den dev rakipler

Orta sahaya üst düzey bir lider arayan Galatasaray, sezon sonunda Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek Ruben Neves için nabız yokluyor. 28 yaşındaki Portekizli oyuncu, Suudi Arabistan'dan ayrılmaya sıcak bakarken bu transferde sarı-kırmızılıları zorlu bir rekabet bekliyor.
2023 yazında Wolverhampton Wanderers'tan 50 milyon dolar bonservisle Al Hilal'e imza atan Neves, Arabistan'da da istikrarlı performansını sürdürdü. Suudi ekibiyle 113 maça çıkan yıldız orta saha; 15 gol ve 28 asistlik katkı vererek taliplerini artırdı.
Sabah'ta yer alan habere göre Premier Lig cephesinde özellikle Manchester United'ın ilgisi öne çıkarken, Newcastle United ve Tottenham Hotspur'un da resmi teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Oyun görüşü, şut tehdidi ve savunma katkısıyla orta sahada iki yönlü rol üstlenebilen Neves, transfer piyasasının gözdesi konumunda.
Bu sezon Al Hilal formasıyla 21 resmi maçta 1.829 dakika sahada kalan Portekizli futbolcu, 6 gol ve 3 asistle 9 gole doğrudan katkı sağladı. Arabistan kariyerinde ikisi Suudi Süper Kupası olmak üzere lig ve kupa dahil 4 şampiyonluk yaşayan Neves, başarı grafiğini yukarı taşıdı.
Porto altyapısından yetişen deneyimli orta saha, Portekiz milli takımı formasıyla da düzenli süre alıyor. Dünya Kupası elemelerinde oynanan 6 maçın 5'inde görev yapan Neves, bunların 4'üne ilk 11'de başladı; 350 dakika sahada kalıp 1 gol kaydetti.